Son Dakika Haberleri: Ordu'da 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımına 1 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımına 1 gözaltı

Ordu'da 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımına 1 gözaltı

1 saat önce

Ordu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barış Pınarı Harekatı hakkında sosyal medyada olumsuz paylaşımlar yapan ve 'terör propagandası yaptığı' iddia edilen yabancı uyruklu 1 kişiyi gözaltına aldı.

Ordu'da 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımına 1 gözaltı, System.String[]

Ordu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barış Pınarı Harekatı hakkında sosyal medyada olumsuz paylaşımlar yapan ve 'terör propagandası yaptığı' iddia edilen yabancı uyruklu 1 kişiyi gözaltına aldı.


Ordu Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medya siteleri üzerinde yapılan sanal devriye çalışmaları kapsamında suç unsuru paylaşım ve yorum yaptığı tespit edilen Altınordu ilçesinde ikamet kaydı bulunan yabancı uyruklu B.A.A.A. isimli şahsa, terör örgütü propagandasını yapmak(PKK/KCK), Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarından adli işlem yapıldı. - ORDU

Barış Pınarı Harekatı, Emniyet Müdürlüğü, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:56 Kaynak: İHA
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