Ordu'da Bariyere Çarpan Motosiklet Alev Aldı

Ordu
'nun Altınordu
ilçesinde motosikletiyle bariyerlere çarpan ve kıyafetleri yanmaya başlayan sürücü ağır yaralandı. Giresun
'dan Samsun
istikametine seyreden Akın Büber yönetimindeki 34 BU 6481 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı
Civil Köprüsü'nde bariyere çarptı.
Kazada Büber motosikletle yola savruldu. Yanan motosikletteki alevler Akın Büber'in üzerine de sıçradı.
Kazayı gören vatandaşlar Büber'in tutuşan kıyafetlerini kısa sürede söndürmeyi başarırken, bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Motosiklet
ise olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ağır yaralanan Büber, 112 Acil Servis
ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Büber'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.