Ordu'da Başarılı Sporcular Ödüllendirildi

Ordu'da, Yıldız ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara ödül verildi.

Ordu'da, Yıldız ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara ödül verildi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, İstanbul'da düzenlenen şampiyonada 48 kiloda birinci olan Gamze Soğuksu ile 63 kiloda ikincilik elde eden Pınar Karadere'yi makamında ağırladı.



Gösterdikleri başarı için sporcuları tebrik eden Tekintaş, "İstanbul'da düzenlenen Yıldız ve Büyük Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda mücadele eden Gamze Soğuksu kardeşimiz Türkiye birincisi olurken, 63 kiloda mücadele eden Pınar Karadere Türkiye ikincisi olarak göğsümüzü kabarttı. Gösterdikleri başarı için sporcularımıza şahsım ve Ordu Büyükşehir Belediyesi adına teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum." dedi.



Tekintaş, Ordu'da sporun gelişmesi ve başarılı sporcuların yetiştirilmesi için her türlü desteği vereceklerini belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak sporcularımızın en iyi noktaya gelmesi için bütün imkanları sağlıyoruz. Hedefimiz Türkiye ve Avrupa'da yapılan müsabakalarda ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bu çerçevede marka sporcular yetiştirerek ilimizin adını her alanda duyurmak." diye konuştu.



Sporcular Soğuksu ve Karadere ise spora verdiği destekten dolayı Tekintaş'a teşekkür etti.



Konuşmaların ardından Başkan Tekintaş, sporculara çeşitli ödüller verdi.

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