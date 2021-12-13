Ordu'da başına metal cisim isabet eden doktor ağır yaralandı - Son Dakika

İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu , yayımladığı "geçmiş olsun" mesajında, Op. Dr. Aksın Serarslan'ın önemli bir beyin ameliyatı geçirdiğini kaydetti.

Fatsa 'da özel bir hastanede görev yapan Serarslan'ın yere yığıldığını gören ailesi, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki evinin balkonunda oturan kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Aksın Serarslan'ın başına, nereden geldiği belli olmayan metal cisim isabet etti.

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