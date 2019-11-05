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Son Dakika Güncel Ordu'da, Başkan Güler faturayı kesti

Ordu'da, Başkan Güler faturayı kesti

6 saat önce

Ordu'da Ünye ve Altınordu'da hayvan barınaklarının içler acısı halinden sonra harekete geçen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, faturayı kesti.

Ordu'da, Başkan Güler faturayı kesti, System.String[]

Ordu'da Ünye ve Altınordu'da hayvan barınaklarının içler acısı halinden sonra harekete geçen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, faturayı kesti. Güler, Genel Sekreter Yardımcısı Selahattin Aydın, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Aydın Demirel ve Veterinerlik Hizmetleri Şube Müdürü Mürsel Şahin'i görevden aldı.


Altınordu ve Ünye'de hayvan barınaklarında köpeklerin aç ve perişan hallerinin sosyal medyaya ve ulusal basına yansımasının ardından soruşturma başlatan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, gerekenin yapılacağını ve sorumlusu kimse cezalandırılacağını söylemişti.


Sözünde duran Başkan Güler, olayda sorumluluk ve ihmalleri olduğunu tespit ettiği Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selahattin Aydın, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Aydın Demirel ve Veterinerlik Hizmetleri Şube Müdürü Mürsel Şahin'i görevden aldı.


Öte yandan halen inşaat halinde olan Ünye Hayvan Barınağındaki hayvanlar, Altınordu ilçesi ile Samsun'un Bafra ilçesindeki barınaklara gönderildi.


Yaklaşık 80 köpek, yeni barınaklarında, veteriner kontrollerinin ardından kulübelere yerleştirildi. Ünye barınağının modern hale getirilmesi için inşaat sürüyor. İnşaatın 15 gün içinde bitirilerek hazır hale getirileceği öğrenildi. Altınordu ilçesindeki barınak alanında yeni kafes ve barınma odalarının yapımı sürüyor. - ORDU

Mehmet Hilmi Güler, Altınordu, Ünye, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:45 Kaynak: İHA
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