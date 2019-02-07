Son Dakika Haberleri: Ordu'da "Bayat Ekmek Toplama" Projesi Hayata Geçirildi

Ordu'da "Bayat Ekmek Toplama" Projesi Hayata Geçirildi

1 saat önce

Altınordu Belediyesi, ekmek israfının önüne geçilmesi, sokak hayvanları ve besicilik yapılan sektörlere yem olması için "Bayat Ekmek Toplama" projesini hayata geçirdi.

Ordu'da
Altınordu Belediyesi, ekmek israfının önüne geçilmesi, sokak hayvanları ve besicilik yapılan sektörlere yem olması için "Bayat Ekmek Toplama" projesini hayata geçirdi.

Kentteki ekmek israfını önlemek ve bayat ekmekleri değerlendirmek amacıyla "Ekmek nimettir, çöp değildir" sloganıyla hazırlanan proje için tanıtım etkinliği düzenlendi.

Altınordu Belediyesi önünde gerçekleştirilen programa, Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Şaşmaz, birim müdürleri, hayvan dernekleri üyeleri, besiciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Tezcan, projenin israfın önüne geçilmesi ve sokak hayvanlarına yem elde edilmesi amacıyla hayata geçirildiğini söyledi.

Altınordu Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerine dikkati çeken Tezcan, şöyle konuştu:

"Proje ile bayat ekmeklerin toplanarak hem sokak hayvanlarının beslenmesine hem de besicilerimizin yem olarak kullanmasına imkan sağlamış olacağız. Vatandaşlardan isteğimiz bu projeye katkı sunmaları ve 1-2 günlük bayat ekmeklerini ilçemiz sınırlarında kurduğumuz 100 ekmek toplama kutularına bırakmasını istiyoruz. İsrafın haram olduğu bilinciyle hareket ederek bu projeye katkının fazla olacağını düşünüyor ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:51 Kaynak: AA

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