Son Dakika Haberleri: Ordu'da bayramda trafik kazalarında azalma
Son Dakika Güncel Haber

Ordu'da bayramda trafik kazalarında azalma

12 dakika önce

Ordu'da Kurban Bayramı tatili boyunca trafik kazalarında azalma olduğu bildirildi.

Ordu'da bayramda trafik kazalarında azalma, System.String[]
Ordu'da Kurban Bayramı tatili boyunca trafik kazalarında azalma olduğu bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, alınan tedbirler, yapılan etkin kontrol ve denetimler sonucu Kurban Bayramı tatili boyunca il genelindeki trafik kazalarında yaralanma ve ölüm vakalarında azalma olduğu belirtildi.
Polis sorumluluk bölgesinde 2018 yılı Kurban Bayramı tatilinde 54 yaralamalı trafik kazası meydana geldiği kaydedilen açıklamada, "Bu kazalarda 101 vatandaşımız yaralanmışken 2019 yılı Kurban Bayramı tatilinde 25 yaralamalı trafik kazası meydana gelmiş ve bu kazalarda 41 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralamalı trafik kazalarında yüzde 53,7, yaralanan kişi sayısında ise yüzde 59,4 oranında azalma olmuştur." ifadesini kullanıldı.
Açıklamada, bayram tatili boyunca 8 bin 661 aracın denetlendiği, kurallara riayet etmeyen bin 396 araç sürücüsüne 421 bin 833 lira para cezası yazıldığı, 97 aracın trafikten men edildiği ve 35 sürücünün belgesinin geri alındığı aktarıldı.
Jandarma sorumluluk bölgesinde 2018 yılı Kurban Bayramı tatilinde iki ölümlü trafik kazası meydana geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kazalarda iki vatandaşımız hayatını kaybetmişken, 2019 yılı Kurban Bayramı tatilinde ilimiz genelinde ölümlü trafik kazası olmamıştır. 2018 yılı Kurban Bayramı tatilinde 17 yaralamalı trafik kazası meydana gelmiş ve bu kazalarda 39 vatandaşımız yaralanmışken 2019 yılı Kurban Bayramı tatilinde 15 yaralamalı trafik kazası meydana gelmiş ve bu kazalarda 41 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralamalı trafik kazalarında yüzde 12 azalma, yaralanan kişi sayısında ise yüzde 5 oranında artış olmuştur."
Açıklamada, 2019 yılı Kurban Bayramı tatilinde il genelinde hiç ölümlü trafik kazası yaşanmaması ve yaralamalı trafik kazalarında ise ciddi oranda azalma olmasının, alınan etkin trafik tedbirlerinin yanında sürücülerin yapılan ikaz ve uyarılara uyduğunu gösterdiğine işaret edildi.
Kurban Bayramı, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teröristbaşı Öcalan'ın kardeşi bayramda yapılan görüşmenin detaylarını anlattı
İdlib'e saldırılar sonrasında 124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti Aşiret kızıyla fotoğrafını Facebook'a yükleyen genç, kurşun yağmuruna tutuldu Feci kazada 40 günlük bebek öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 15:40:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da bayramda trafik kazalarında azalma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]