Ordu'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi - Son Dakika
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Ordu'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi

29.04.2022 19:32
Ordu'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi

Ramazan bayramı trafik tedbirleri dahilinde 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganıyla 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen trafik uygulaması Ordu'da da gerçekleştirildi.

Ramazan bayramı trafik tedbirleri dahilinde 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganıyla 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen trafik uygulaması Ordu'da da gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen trafik denetimleri Ordu'da da yapıldı. Emniyet ve jandarma personellerinin ortak düzenlediği denetimlerde, sürücülere çeşitli hediyeler de çikolata ikramında da bulunuldu.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz Atatürk Caddesi üzerindeki trafik uygulamasına katılarak, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyardılar. Özellikle bayram trafiğine çıkacak sürücülere emniyet kemeri kullanımı, hız ihlalleri, cep telefonu kullanımı, uykusuz ve yorgun araç kullanmama konusunda bilgilendirme yaptılar.

Uygulama noktasında denetimlerde bulunan Vali Sonel, sürücülere bayram yoğunluğu nedeniyle yollarda oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli davranmaları, trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları ve hız sınırı ihlali yapmamaları yönünde uyarılarda bulunarak, Ramazan bayramlarını kutladı.

"Allah rızası için emniyet kemerlerimizi takalım"

Vali Sonel denetim ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığımızın himayelerinde 81 ilde eş vakitli 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması ile emniyet kemeri ile ilgili jandarmamız ve emniyetimiz uygulamalar yapıyor. Bizler şunu istiyoruz, bayrama giriyoruz tatilciler yola çıkmaya başladı. Allah rızası için emniyet kemerimizi takalım, hızımıza dikkat edelim, uykusuz direksiyon başına geçmeyelim ve araç kullanırken cep telefonu ile konuşmayalım. Uygulamada da gördüğümüz gibi ekiplerimiz hem denetleme yapıyorlar hem de yolcularımıza çikolata ikramında bulunuyorlar. Herkese kazasız, belasız hayırlı bayramlar diliyoruz" dedi. - ORDU

Ordu'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi
Ordu'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi
Ordu'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi
Ordu'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi
Ordu'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi
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İçişleri Bakanlığı, Tuncay Sonel, Jandarma, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi - Son Dakika
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