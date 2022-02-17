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Ordu'da baz istasyonu, telefon ve elektrik kablo hırsızları yakalandı - Son Dakika

Ordu'da baz istasyonu, telefon ve elektrik kablo hırsızları yakalandı

17.02.2022 17:00
Ordu'da baz istasyonu, telefon ve elektrik kablo hırsızları yakalandı

Ordu'da baz istasyonu, telefon ve elektrik kablo hırsızlığının failleri yakalandı.

Ordu'da baz istasyonu, telefon ve elektrik kablo hırsızlığının failleri yakalandı.

Ordu'nun Gölköy İlçesi Düzyayla Mahallesi'nde baz istasyonundan hırsızlık ve TEİAŞ'a ait çapraz bağlantı demirlerinin çalınması olayı ile Çatalpınar İlçesi Ortaköy Mahallesi'nde haberleşme ve enerji nakil kablo hırsızlığı olaylarının aydınlatılmasına yönelik Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma başlatıldı. Komutanlık bünyesinde asayiş, istihbarat ve JASAT unsurlarından oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen ortak çalışmalar neticesinde E.B. (40) ve M.S. (50) isimli şahısların olayların şüphelisi olduğu belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması ve suça konu hırsızlık malzemelerinin ele geçirilmesi maksadıyla yapılan operasyonda söz konusu şüpheliler hırsızlık malzemeleri ile birlikte yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde, araçlarında, ev ve eklentilerinde yapılan aramada 22 kilogram bakır kablo ele geçirildi. Diğer hırsızlık malzemelerin ise işlenerek farklı amaçlarda kullanıldığı tespit edildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. - ORDU

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Türkiye Elektrik İletim AŞ, Düzyayla, Gölköy, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da baz istasyonu, telefon ve elektrik kablo hırsızları yakalandı - Son Dakika


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