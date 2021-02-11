Ordu'da bebek cesedinin çöpte bulunma anı kamerada - Son Dakika

Ordu'da bebek cesedinin çöpte bulunma anı kamerada

Ordu'nun Ünye ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Çöp Arıtma Tesisleri'nde bulunan başı gövdesinden ayrılmış kız bebeğinin bulunma anı ortaya çıktı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Çöp Arıtma Tesisleri'nde bulunan başı gövdesinden ayrılmış kız bebeğinin bulunma anı ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde çöp ayrıştırma bandında bebeğin bulunması yer alıyor. Cevizdere Mahallesi'nde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp arıtma tesislerinin geri dönüşüm ünitesi ayrıştırma bandında işçiler bir bebek cesedi ile karşılaştı. 2 günlük olduğu öğrenilen kız bebeğin cesedi Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan bebeği kim veya kimlerin hangi çöp kutusuna atıldığına ilişkin soruşturma başlatıldı. (İHA)

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