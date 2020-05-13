Ordu'da belediyelerden çocuklara çikolata ikramı - Son Dakika

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun bir aradan sonra sokağa çıkan çocuklara çikolata ikram edildi.

Altınordu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.

Çocuklar sokağa çıkmadan önce şehirdeki bütün park ve yeşil alanlar özenle dezenfekte edilirken, hijyenik ve steril bir ortam oluşturuldu.

Belediye ekipleri, şehirde bulunan park ve bahçeleri tek tek gezerek buradaki çocuklara çikolata ikram etti.

Ateşleri ölçülen çocuklar, maske kullanımı, hijyen kuralları, ellerin bol bol yıkanması, sosyal mesafenin korunması konularında uyarıldı.

Ekipler tarafından ailelere de maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı da ilçedeki birçok mahalleye giderek, çocuklara sürpriz yaptı.

Çocuklara çikolata ikram eden Tavlı, maskesi olmayan çocuklara ve ailelerine maske dağıttı.