Ordu'da benzin istasyonunun restoran bölümünde patlama: 1 yaralı - Son Dakika

Güney, restoranın yakınında sahilde gezen bir çocuğun hafif yaralandığını kaydederek, "Hayati tehlikesi yok. İlk müdahale Ünye'de yapıldı, yanık tedavisi için Samsun 'a sevk edildi." dedi.

Benzin istasyonunun arka kısmında bulunan işletmede hasar meydana geldiğini ifade eden Güney, olayın tüp patlaması olduğunun değerlendirildiğini, detaylı çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Keş Mahallesi'ndeki bir benzin istasyonuna ait restoranda patlama meydana geldiğini belirtti.

Ordu 'nun Ünye ilçesindeki bir benzin istasyonunun restoran bölümünde meydana gelen patlamada bir çocuk yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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