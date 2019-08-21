Son Dakika Haberleri: Ordu'da beton yol yapımında çalışan mikser yan yattı
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Ordu'da beton yol yapımında çalışan mikser yan yattı

1 saat önce

Ordu'nun Kumru ilçesinde beton yol yapımında kullanılan mikser, kontrolden çıkarak yan yattı.

Ordu'da beton yol yapımında çalışan mikser yan yattı, System.String[]

Ordu'nun Kumru ilçesinde beton yol yapımında kullanılan mikser, kontrolden çıkarak yan yattı.


İlçeye bağlı Eskiçokdegirmen Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 52 K 9107 plakalı beton mikseri sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Mısır tarlasına sürüklenen mikserin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, kazayla alakalı tahkikat başlatıldı. - ORDU

Kumru, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:12 Kaynak: İHA
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