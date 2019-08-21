Ordu'da beton yol yapımında çalışan mikser yan yattı
1 saat önce
Ordu'nun Kumru ilçesinde beton yol yapımında kullanılan mikser, kontrolden çıkarak yan yattı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:12 Kaynak: İHA
Ordu'nun Kumru ilçesinde beton yol yapımında kullanılan mikser, kontrolden çıkarak yan yattı.
İlçeye bağlı Eskiçokdegirmen Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 52 K 9107 plakalı beton mikseri sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Mısır tarlasına sürüklenen mikserin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, kazayla alakalı tahkikat başlatıldı. - ORDU
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