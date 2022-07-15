Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.G, babası Adem G, annesi A.G. ve kız kardeşi G.G'yi bıçakla yaralamıştı. Ailenin komşuları tarafından yakında bulunan Tekkiraz Mahallesi Aile Sağlık Merkezine götürülen yaralılardan Adem G, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Samsun 'da yaşayan ve Kurban Bayramı tatilini memleketi Ordu'nun Ünye ilçesindeki evinde geçiren Adem G. ile askerden hava değişimi izniyle yanına gelen oğlu E.G. arasında dün tartışma çıkmıştı.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Tekkiraz, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu'da bıçakladığı babasını öldüren, annesi ve kız kardeşini yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.