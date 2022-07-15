Ordu'da bıçakladığı babasını öldüren, annesi ve kız kardeşini yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da bıçakladığı babasını öldüren, annesi ve kız kardeşini yaralayan zanlı tutuklandı

15.07.2022 17:11
Ordu'da bıçakladığı babasını öldüren, annesi ve kız kardeşini yaralayan zanlı tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren, annesi ve kız kardeşini yaralayan kişi tutuklandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren, annesi ve kız kardeşini yaralayan kişi tutuklandı.

Askerden hava değişimi izniyle geldiği ilçedeki evinde tartıştığı babasını, ardından annesi ve kız kardeşini bıçaklayan E.G. (27), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

E.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan ağır yaralı olarak getirildiği Tekkiraz Mahallesi Aile Sağlık Merkezinde hayatını kaybeden baba Adem G. (58) için Nurettin Mahallesi Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Adem G'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

E.G'nin bıçakla yaraladığı ve tedavinin ardından taburcu edilen kız kardeşi G.G. (22) de cenaze törenine katıldı.

Anne A.G'nin (58) Ünye Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Olay

Samsun'da yaşayan ve Kurban Bayramı tatilini memleketi Ordu'nun Ünye ilçesindeki evinde geçiren Adem G. ile askerden hava değişimi izniyle yanına gelen oğlu E.G. arasında dün tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.G, babası Adem G, annesi A.G. ve kız kardeşi G.G'yi bıçakla yaralamıştı. Ailenin komşuları tarafından yakında bulunan Tekkiraz Mahallesi Aile Sağlık Merkezine götürülen yaralılardan Adem G, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

A.G. Ünye Devlet Hastanesi, G.G. ise Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Şüpheli E.G, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Tekkiraz, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da bıçakladığı babasını öldüren, annesi ve kız kardeşini yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da bıçakladığı babasını öldüren, annesi ve kız kardeşini yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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