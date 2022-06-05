Kaledere Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Birol Bayramoğlu (43) bıçakla yaralandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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