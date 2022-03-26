Ordu'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Taşbaşı Mahallesi'nde karşılaşan iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı.
Kavgaya dönüşen olayda 4 kişi bıçakla yaralandı, karşı gruptaki 3 kişi ise bölgeden uzaklaştı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekiplerince yapılan çalışmada 3 şüpheli kısa süre sonra gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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