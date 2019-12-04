Son Dakika Haberleri: Ordu'da bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Ceren Özdemir toprağa verildi
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Ordu'da bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Ceren Özdemir toprağa verildi

6 saat önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı.

Ordu'da bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Ceren Özdemir toprağa verildi, System.String[]

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Özdemir'in (20) cenazesi, Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'ndeki cemevine getirildi. Burada alınan helalliğin ardından Ceren için cemevi önünde cenaze töreni düzenlendi.

Baba Yılmaz Özdemir taziyeleri kabul ederken, anne Güfer ve abla Gizem Özdemir'i ise yakınları teskin etti. Ceren'in arkadaşları da törende gözyaşı döktü.


Anne Güfer Özdemir, cenazenin götürülüşü sırasında, "Ben sana gelinlik mi giydirdim kuzum? Niye gidiyorsun oralara doğru? Beni niye götürmüyorsun? Ben sensiz nasıl yaşarım? Beni de al Allah'ım. Ben çocuğumsuz yaşamak istemiyorum." diyerek ağladı.

Ceren Özdemir'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Törene, Özdemir'in yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, ODÜ Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Sabri Yener, Ulubey Kaymakamı İsmail Güney, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan ile vatandaşlar katıldı.

Olaya ilişkin soruşturma

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan kişi, emniyette ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Cinayet zanlısının kimliğini tespit etmek için yoğun bir çalışma yürüten polis ekipleri çok sayıda iş yerinin kamerasını inceliyor. Polisin soruşturması devam ediyor.

Altınordu, Ulubey, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:22 Kaynak: AA
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