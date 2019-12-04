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Ordu'da bıçaklı saldırı sonucu öldürülen öğrenci

6 saat önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, Emniyet Müdürlüğüyle diyalog halinde olduklarını belirterek, "Acımızı dindirecek herhalde.

Ordu'da bıçaklı saldırı sonucu öldürülen öğrenci, System.String[]

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, Emniyet Müdürlüğüyle diyalog halinde olduklarını belirterek, "Acımızı dindirecek herhalde. Onun için yoğun bir şekilde çalışıyorlar, dün geceden beri çalışıyorlar. En azından failin yüz şekline ulaştılar gibi geliyor bana." dedi.

Özdemir, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Özdemir (20) için Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'nde düzenlenecek cenaze töreni öncesi gazetecilere açıklama yaptı.

Olay anına ilişkin bilgi veren baba Özdemir, "Olay evin kapısında oluyor, takip olayı. Bıçaklama olayı da evin girişinde oluyor, binanın girişinde. Otomatik çalışmadığı için ablası yukarıdan anahtar atıyor, kapının açılma sesini duyuyor, biraz bekliyor, baktı gelmiyor, inmek zorunda kalıyor aşağıya. Arkasındaki cinayet zanlısını görüyor, kep var kafasında, yani surat belli değil ve kaçıyor." diye konuştu.

Özdemir, büyük kızının pencereden siyah giyinmiş birini gördüğünü de ifade etti.

Emniyet Müdürlüğüyle diyalog içinde olduklarını belirten Özdemir, şöyle devam etti:

"Acımızı dindirecek herhalde. Onun için yoğun bir şekilde çalışıyorlar, dün geceden beri çalışıyorlar. En azından failin yüz şekline ulaştılar gibi geliyor bana. Bu da büyük ihtimalle sonuçlanır gibi geliyor."

Özdemir, şüphelendiği hiçbir şey olmadığını belirterek "Çocuğumun gizli bir şeyi olsa zaten anlatırdı bana." ifadesini kullandı.

Kızıyla dün sabah görüştüklerini dile getiren Özdemir, "Sabah okula gitti. Akşam okuldan çıkıyor, bale öğretmeni kendisi, özel sanat evinde bale dersi veriyor. Oradan çıkıyor, oradan takibe alıyor onu büyük ihtimalle." değerlendirmesini yaptı.

Altınordu, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:14 Kaynak: AA
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