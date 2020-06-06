Ordu'da Bilal Köyden Açık Hava Basın Müzesi yenileniyor - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Bilal Köyden Açık Hava Basın Müzesi'nde yenileme çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 1929 yılında kendi imal ettiği el yapımı tahta dizgi makinesiyle Türkiye'nin ilk köy gazetesini çıkaran Bilal Köyden anısına 2014 yılında alan oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Bilal Köyden'in Ordu için önemli bir değer olduğunu ifade etti.

Kendi imal ettiği makinesiyle Türkiye'de ilk köy gazetesini çıkaran Bilal Köyden'in, o yıllarda attığı adımlarla bugünlere ışık tuttuğunu vurgulayan Güler, 2014 yılında dönemin yerel yönetimi ve Gazeteciler Cemiyeti tarafından Köyden ve vefat eden basın çalışanlarının hatırlanması için açık hava müzesi oluşturulduğunu aktardı.

Güler, denize nazır, insan sirkülasyonunun yoğun olduğu alanın hak ettiği değeri görmediği düşüncesiyle daha cazip hale getirme noktasında istişareler yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ordu basınında bugüne kadar görev almış, vefat eden gazetecilerin fotoğrafları ve yayınladıkları gazetelerden örneklerin de sergilendiği alanda, mevcut materyalleri de kullanarak daha sanatsal ve sade bir proje geliştirdik. Hazırladığımız proje kapsamında modern dokunuşlar yaparak, alanı geleceğe taşıyacağız. Mevcut görünümüne ek olarak alana oturma bazaları yerleştirecek ve gençlerin bir araya geleceği amfi alanı oluşturacağız."