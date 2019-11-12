Son Dakika Haberleri: Ordu'da bin 200 kişilik kız öğrenci yurdu hizmete açılıyor
Son Dakika Güncel Ordu'da bin 200 kişilik kız öğrenci yurdu hizmete açılıyor - Son Dakika

Ordu'da bin 200 kişilik kız öğrenci yurdu hizmete açılıyor

7 saat önce

Ordu'da, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yaptırılan bin 200 yatak kapasiteli kız öğrenci yurdu hizmete girecek.

Ordu'da bin 200 kişilik kız öğrenci yurdu hizmete açılıyor, System.String[]

Ordu'da, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığınca yaptırılan bin 200 yatak kapasiteli kız öğrenci yurdu hizmete girecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ordu Üniversitesi'nde öğrenim gören kız öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığınca yaptırılan kız öğrenci yurdu tamamen hizmete gireceği belirtildi.

Açıklamada, 320 kişilik bloğu daha önce hizmete alınan kız öğrenci yurdunun, kalan 880 kişilik iki bloğunun da 15 Kasım'da hizmete açılacağı ifade edilerek, toplam bin 200 yatak kapasiteli yurdun tamamlanmasıyla Ordu'da kız öğrenci yurdu ihtiyacının da tamamen karşılanmış olacağı kaydedildi.

Açıklamada, hizmete girecek kız öğrenci yurdunun, kapalı açık spor alanları, öğrenci çamaşırhanesi, internet ağı, kamelyalar, etüt odaları, genç ofisi, hobi bahçeleri, 6 bin metrekare bahçesi ile gençlere hizmet vereceği aktarıldı.

Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:54 Kaynak: AA
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