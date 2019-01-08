Ordu'da Bin 500 Rakımlı Yayladaki Göl Buz Tuttu
25 dakika önce
Ordu'da etkili olan kar yağışının ardından bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'ndaki göl buz tuttu.
Ordu'da etkili olan kar yağışının ardından bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'ndaki göl buz tuttu.
Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından denize 70 kilometre uzaklıkta bulunan bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Vatandaşlar, yayladaki doğal gölün buz tutan yüzeyinde yürüyüş yaparak fotoğraf çektirdi.
Çocuklar ise poşetlerin ve kızakların üzerinde kayarak karın tadını çıkardı.
Vatandaşlardan Yılmaz Kırlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaylada kar yağışının ardından tadına doyulmaz bir manzaranın ortaya çıktığını, bu kartpostallık görüntüyü fotoğrafladıklarını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:15 Kaynak: AA
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