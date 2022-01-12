Ordu'da bin narenciye fidanı toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 1000 narenciye fidanı dikildi.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in girişimleriyle şehirdeki yeşil alanları korumak, gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşanabilir ortam sunmak amacıyla "İlimizin 100. Kuruluşuna Özel 100 Bin Fidan Projesi" hayata geçirildi.

Proje çerçevesinde belediye tarafından 70 kırsal mahallede 80 bin ceviz fidanı dikildi. Şehir merkezinde ise okul bahçeleri başta olmak üzere farklı noktalarda, 20 bin narenciye fidanı toprakla buluşturulacak.

Bu kapsamda Kumbaşı Mahallesi Şehit Üsteğmen Okan Melikoğlu Caddesi'nde bulunan çocuk parkı çevresindeki alanda fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akyurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, MHP İl Başkanı Naci Şanlıtürk, bazı ilçe daire müdürleri, mahalle muhtarları, meclis üyeleri ve vatandaşların da katıldığı etkinlikte, fidan dikimi gerçekleştirildi.