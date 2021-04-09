Ordu'da "Bir alışverişle çok şey fark eder" kampanyasına destek çağrısı

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Visa'nın, küçük işletmeleri desteklemek üzere başlattığı "Bir alışverişle çok şey fark eder" kampanyasına destek olunması çağrısında bulundu.

Ordu TSO'dan yapılan yazılı açıklamada, kampanyanın amacının, ülke genelinde tüketicilere çağrıda bulunarak herkesi ihtiyaçlarını yaşadıkları bölgedeki yerel küçük işletmelerden karşılamaya teşvik etmek olduğu belirtildi.

Bu süreçte KOBİ'lerin desteklenmesinin önem arz ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekonominin belkemiği niteliğindeki bu işletmeler, istihdam piyasası için de son derece önemlidir. KOBİ'lerin güçlenmesi makroekonomik göstergelere de olumlu yansıyacaktır. Bu farkındalık içinde biz tüketicilerin, KOBİ'lere yönelmesi ve ihtiyaçlarımızın temini noktasında KOBİ'lerden alışveriş yapmamız ve çevremize bu yönde telkin vermemiz önemlidir."