Ordu'da bir ev ile ahır alevlere teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da bir ev ile ahır alevlere teslim oldu - Son Dakika

Ordu'da bir ev ile ahır alevlere teslim oldu

6 saat önce

Ordu'da bir ev ile ahır alevlere teslim oldu Sıçrayan yangın sonucu ahırda bulunan 35 adet büyükbaş hayvan, yanmaktan kurtarıldı Ordu'nun Kumru ilçesinde çıkan yangın sonucu bir ev tamamen yanarken, içerisinde kurbanlık hayvanların bulunduğu ahır da alevlere teslim oldu.

Ordu'da bir ev ile ahır alevlere teslim oldu

Sıçrayan yangın sonucu ahırda bulunan 35 adet büyükbaş hayvan, yanmaktan kurtarıldı

ORDU - Ordu'nun Kumru ilçesinde çıkan yangın sonucu bir ev tamamen yanarken, içerisinde kurbanlık hayvanların bulunduğu ahır da alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yemişken Mahallesi'nde Dursun Satı'ya ait evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ekipleri intikal etti. Alevlerin yükseldiği evden sıçrayan kıvılcım, içerisinde 35 adet büyükbaş kurbanlık hayvanın bulunduğu ahırı da etkisi altına aldı. Ekipler, ahır içerisindeki hayvanları zarar görmeden kurtarırken, alevleri ise kontrol altına aldı.

Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın sonrası ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, konuyla alakalı soruşturma başlatıldı.

Ordu'da bir ev ile ahır alevlere teslim oldu

Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 05:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

"Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan zanlılar 3 bekçiyi vurdu
Yaşlı adamın öldüğü kazada sürücü baba değil, oğlu çıktı 40 kişiyi 30 milyon TL dolandıran "Bitcoin Safiye" elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı Fabrikadan 130 bin lira değerinde otomobil lastiği çalan hırsızlar MOBESE'leri izleyen polis ekiplerinin operasyonuyla yakayı ele verdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 23:31:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da bir ev ile ahır alevlere teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]