Ordu'da bir ev yangında kül oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da bir ev yangında kül oldu - Son Dakika

Ordu'da bir ev yangında kül oldu

6 saat önce

Ordu'nun Akkuş ilçesi Çayıralan Mahallesi'nde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Ordu'da bir ev yangında kül oldu, System.String[]

Ordu'nun Akkuş ilçesi Çayıralan Mahallesi'nde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Sami Şensoy'a ait tek katlı ev sabaha karşı yanmaya başladı. Çatıda başlayan yangın evi kısa sürede alevler içerisinde bıraktı. Yangını fark eden ev sahibi Sami Şensoy olayı Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliğine haber verdi.


Kar engeli kepçeyle açıldı


Yangına müdahale etmeye giden ekipler yoğun kar yağışının sürdüğü ilçede olay yerine kepçe yardımıyla gitti. Yangın yerine kepçenin yardımıyla giden Akkuş ve Ünye itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - ORDU

Çayıralan, Akkuş, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:42 Kaynak: İHA
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