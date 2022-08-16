Ordulu gurbetçi arabasının arkasına yazdığı yazı ile isyan etti: Günlük 700 TL'ye işçi yok - Son Dakika
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Ordulu gurbetçi arabasının arkasına yazdığı yazı ile isyan etti: Günlük 700 TL'ye işçi yok

16.08.2022 20:07
Ordulu gurbetçi arabasının arkasına yazdığı yazı ile isyan etti: Günlük 700 TL'ye işçi yok

Ordu'da bir gurbetçi arabasının arkasına yazdığı notu gören diğer sürücüler hemen telefonlarına sarıldı. Ordulu gurbetçinin yazdığı notta, "Günlük 350 TL'ye işçi, 700 TL'ye çuvalcı bulamıyoruz" ifadeleri bulunuyor.

Fındık zamanının gelmesinin ardından birçok bahçede hummalı bir çalışma başladı. Fakat bazı bahçe sahipleri, işçi bulamadıklarını iddia ederek duruma isyan etti. O bahçe sahiplerinden biri de henüz ismi bilinmeyen gurbetçi bir Ordulu oldu.

"ŞİKAYET ÇOK, ÇALIŞAN YOK"

Ordulu bir vatandaş, tarlasından çalıştıracak işçi bulamadığını arabasının arkasına not olarak yazdı. Vatandaşın notunda şu ifadeler yer aldı: "Fındıkta eleman yok, şikayet çok çalışan yok. İş yok açım diyenler, fındıkta eleman yok. Günlük 350 TL, Çuvalcı 700 TL. Şikayet çok çalışan yok. 2023 RTE"

DİĞER SÜRÜCÜLER KAYDETTİ

Yol üzerinde yazıyı gören diğer vatandaşlar ise bu görüntüleri cep telefonlarıyla kaydettiler.

İşte o araç:

Ordulu gurbetçinin arabasının arkasına yazdığı not şaşkınlık yarattı: Günlük 700 TL'ye işçi yok
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Türkiye, Ordu, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordulu gurbetçi arabasının arkasına yazdığı yazı ile isyan etti: Günlük 700 TL'ye işçi yok - Son Dakika
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