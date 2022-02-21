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Ordu'da bir haftada 10 bin 500 araç denetlendi - Son Dakika

Ordu'da bir haftada 10 bin 500 araç denetlendi

21.02.2022 14:27
Ordu'da bir haftada 10 bin 500 araç denetlendi

Ordu'da, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bir haftada 10 bin 497 araç denetlendi, kurallara uymayan sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

Ordu'da, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bir haftada 10 bin 497 araç denetlendi, kurallara uymayan sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, trafik kazalarını önlemeye yönelik yapılan denetimler sürüyor. Yapılan denetimlerde, son bir hafta içerisinde 32 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 18 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 12 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 120 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 813 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 49 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 75 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 10 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem uygulandı.

Diğer denetimlerle birlikte toplam 10 bin 497 aracı kontrol eden ekipler, bin 666 araç sürücüsüne çeşitli maddelerinden cezai işlem uygularken, 70 araç trafikten men edildi, 32 araç sürücüsünün sürücü belgesi ise geri alındı.

Trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerin sıklıkla devam edeceği bildirildi. - ORDU

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Ordu'da bir haftada 10 bin 500 araç denetlendi Ordu'da bir haftada 10 bin 500 araç denetlendi Emniyet personeline trafik eğitimi Emniyet personeline trafik eğitimi Alkollü araç kullanan sürücüler polis ekiplerine yakalandı Alkollü araç kullanan sürücüler polis ekiplerine yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Tragger, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da bir haftada 10 bin 500 araç denetlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da bir haftada 10 bin 500 araç denetlendi - Son Dakika
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