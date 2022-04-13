Ordu'da bir haftada 10 binden fazla araç denetlendi - Son Dakika
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Ordu'da bir haftada 10 binden fazla araç denetlendi

13.04.2022 14:07
Ordu'da bir haftada 10 binden fazla araç denetlendi

Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bir haftada 10 bin 363 araç kontrol edildi, 93 araç trafik men edildi.

Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bir haftada 10 bin 363 araç kontrol edildi, 93 araç trafik men edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, polis sorumluluk bölgesinde son bir haftada 21 yaralanmalı trafik kazasının geldiği, bu kazalarda 30 vatandaşın yaralandığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde ise 19 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 41 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 11 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 136 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 638 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 85 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 82 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 14 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem uygulandı.

Diğer denetimlerle birlikte toplamda 10 bin 363 araç kontrol edilirken, bin 816 araç sürücüsüne muhtelif maddelerinden işlem yapıldı, 93 araç trafikten men edildi ve 19 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

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Tragger, Polis, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da bir haftada 10 binden fazla araç denetlendi - Son Dakika


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