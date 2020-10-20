Ordu'da bir haftada 137 araç trafikten men edildi - Son Dakika

Ordu'da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 137 araç trafikten men edilirken 59 kişinin sürücü belgesine el konuldu.

12-18 Ekim 2020 tarihleri arasında il geneli polis sorumluluk bölgesinde yapılan denetim ve kontrollerde 59 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 25 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 25 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 118 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 917 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 70 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 14 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 35 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde 137 araç trafikte men edilirken 59 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.

Öte yandan aynı tarihlerde il genelinde 22 yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 24 kişi hayatını kaybederken 1 kişi hayatını kaybetti. - ORDU