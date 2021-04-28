Ordu'da bir haftada 175 kişiye korona virüs cezası - Son Dakika

Ordu'da bir haftada 175 kişiye korona virüs cezası

Ordu'da son bir hafta içerisinde 175 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.

Ordu'da son bir hafta içerisinde 175 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı. Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 19-25 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 3 şahsa dilencilik yapmaktan, 2 şahsa ruhsatsız avda ve sporda kullanılan tüfek bulundurmaktan, 1 şahsa havai fişek atmaktan, 175 şahsa korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı. Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 39 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 16'sı tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU

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