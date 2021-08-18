İl genelinde 9-15 Ağustos tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 39 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 29 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 10 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 75 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 670 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 71 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 8 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 16 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Ordu 'da trafik kurallarını hiçe sayanların sürücü belgeleri geri alınıyor.

Son Dakika › 3. Sayfa › Ordu'da bir haftada 39 kişinin ehliyeti geri alındı - Son Dakika

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