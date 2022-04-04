Ordu'da bir haftada 64 kişiye Kabahat cezası - Son Dakika
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Ordu'da bir haftada 64 kişiye Kabahat cezası

04.04.2022 17:27
Ordu'da bir haftada 64 kişiye Kabahat cezası

Ordu'da son bir hafta içerisinde Kabahatler Kanunu'na göre 61 kişiye idari işlem yapıldı.

Ordu'da son bir hafta içerisinde Kabahatler Kanunu'na göre 61 kişiye idari işlem yapıldı.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 15 kişiye açıktan alkol tüketiminden, 14 kişiye sarhoşluktan, 10 kişiye gürültü yapmaktan, 7 kişiye rahatsız etmekten, 5 kişiye riskli tütün mamulü tüketiminden, 10 kişiye kimlik bildirimi yapmamaktan, 1 kişiye havai fişek atmaktan, 2 kişiye kaçan alkol üretiminden idari işlem yapıldı.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 36 kişi çalışmalar neticesinde yakalanırken 19'u tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Kabahatler Kanunu, Mart, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da bir haftada 64 kişiye Kabahat cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da bir haftada 64 kişiye Kabahat cezası - Son Dakika
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