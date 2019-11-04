Son Dakika Haberleri: Ordu'da bir haftada 82 araç trafikten men edildi
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da bir haftada 82 araç trafikten men edildi

Ordu'da bir haftada 82 araç trafikten men edildi

6 saat önce

Ordu'da 28 Ekim-3 Kasım 2019 tarihleri arasındaki bir hafta içinde polis sorumluluk bölgelerinde yapılan trafik denetimi uygulamalarında 53 araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken 82 araç trafikten men edildi.

Ordu'da bir haftada 82 araç trafikten men edildi, System.String[]

Ordu'da 28 Ekim-3 Kasım 2019 tarihleri arasındaki bir hafta içinde polis sorumluluk bölgelerinde yapılan trafik denetimi uygulamalarında 53 araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken 82 araç trafikten men edildi.


Son bir hafta içerisinde 25 yaralamalı trafik kazasının meydana geldiği, 42 kişinin yaralandığı Ordu'da trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimler sürüyor. Son bir haftada yapılan denetimlerde 48 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 16 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 25 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 68 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 361 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 52 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 3 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 2 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.


Toplam 575 araç sürücüsüne yasal işlem yapıldığı uygulamalarda 53 araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken 82 araç trafikten men edildi. - ORDU

Polis, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:19 Kaynak: İHA
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