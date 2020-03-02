Ordu'da bir haftada 92 araç trafikten men edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da bir haftada 92 araç trafikten men edildi - Son Dakika

Ordu'da bir haftada 92 araç trafikten men edildi

6 saat önce

Ordu'da son bir haftada yapılan trafik kontrollerinde 92 araç trafikten men edildi.

Ordu'da bir haftada 92 araç trafikten men edildi, System.String[]

Ordu'da son bir haftada yapılan trafik kontrollerinde 92 araç trafikten men edildi.


Trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 49 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 32 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 26 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 50 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 446 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 73 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 16 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 6 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan ceza kesildi.


Aynı denetimlerle 92 araç trafikte men edilirken 49 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu. - ORDU

Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:38 Kaynak: İHA
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