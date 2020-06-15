Ordu'da bir haftada 97 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, 8-14 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde toplamda 97 şahsa Kabahatler Kanunu'na göre ceza uygulandı.



Cezalar kapsamında 2 şahsa açıktan alkol tüketmekten, 8 şahsa emre aykırı davranıştan, 3 şahsa kumar oynamaktan, 9 şahsa sarhoşluktan, 1 şahsa kimlik bildirmemekten, 1 şahsa havai fişek atmaktan, 1 şahsa yasa dışı bahis oynamaktan, 72 şahsa korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.



Aynı tarihlerde değişik suçlardan aranması olan 28 şahıs yakalanırken, 7'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU