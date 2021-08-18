Ordu'da bir haftada aranan 24 kişi cezaevine gönderildi - Son Dakika

Ordu'da bir hafta içerisinde haklarında arama kaydı bulunan 31 kişi yakalanırken 24'ü cezaevine gönderildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 9-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 1 kişiye emre aykırı davranıştan, 3 kişiye sarhoşluktan, 1 kişiye kimliğini bildirmemekten, 12 kişiye de korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı. Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 31 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 24'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU