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Ordu'da bir haftada yaklaşık 11 bin araç denetlendi - Son Dakika

Ordu'da bir haftada yaklaşık 11 bin araç denetlendi

11.01.2022 18:19
Ordu'da bir haftada yaklaşık 11 bin araç denetlendi

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir hafta içerisinde 10 bin 824 araç denetlenirken, kurallara uymayan sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir hafta içerisinde 10 bin 824 araç denetlenirken, kurallara uymayan sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

Emniyetten yapılan açıklamada, polis sorumluluk bölgesi içerisinde bir hafta içerisinde 32 yaralanmalı trafik kazası olduğu, bu kazalarda 39 vatandaşın yaralandığı belirtildi. Trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde ise, 33 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 15 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 36 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 60 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 709 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 63 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 15 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 6 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Ekiplerin, diğer yaptıkları denetimlerle birlikte toplamda 10 bin 824 araç kontrol edilirken, bin 595 araç sürücüsüne muhtelif maddelerde işlem yapıldı, 71 araç trafikten men edildi ve 33 araç sürücüsünün sürücü belgesi ise geri alındı. - ORDU

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Trafik Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da bir haftada yaklaşık 11 bin araç denetlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da bir haftada yaklaşık 11 bin araç denetlendi - Son Dakika
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