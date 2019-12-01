Ordu'da bir kadın eşini bıçak ve satırla öldürdü

Ordu'nun Ünye ilçesinde tartıştığı kocasını bıçak ve satır darbeleriyle öldüren kadın gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Yenikent Ekincik Mahallesi'nde H.K. (38) ile eşi İ.K. (55) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine şizofren olduğu iddia edilen H.K, kocasına bıçak ve satırla saldırdı.
Eşinin aldığı darbelerle yerde hareketsiz yattığını gören H.K, durumu jandarma ekiplerine bildirdikten sonra evden ayrıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde İ.K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
İ.K'nin cesedi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zanlı H.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Çiftin 15 yıllık evli ve 3 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.