Ordu'da bir kişi apartman boşluğunda asılı halde bulundu - Son Dakika
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Ordu'da bir kişi apartman boşluğunda asılı halde bulundu

10.06.2022 09:25

Ordu'da bir kişi apartman boşluğunda asılı halde bulundu Ordu'nun Ulubey ilçesinde bir kişi, çalıştığı işyerinin apartman boşluğunda boğazından asılı halde bulundu.

Ordu'da bir kişi apartman boşluğunda asılı halde bulundu

ORDU - Ordu'nun Ulubey ilçesinde bir kişi, çalıştığı işyerinin apartman boşluğunda boğazından asılı halde bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Gündüzlü Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent Toksan isimli şahsı çalıştığı işyerinin üst katındaki apartman boşluğunda boğazından asılı halde bulanlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden şahsın cenazesi Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Ordu'da bir kişi apartman boşluğunda asılı halde bulundu
Ordu'da bir kişi apartman boşluğunda asılı halde bulundu
Ordu'da bir kişi apartman boşluğunda asılı halde bulundu
Ordu'da bir kişi apartman boşluğunda asılı halde bulundu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da bir kişi apartman boşluğunda asılı halde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da bir kişi apartman boşluğunda asılı halde bulundu - Son Dakika
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