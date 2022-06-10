Ordu'da bir kişi apartman boşluğunda asılı halde bulundu
ORDU - Ordu'nun Ulubey ilçesinde bir kişi, çalıştığı işyerinin apartman boşluğunda boğazından asılı halde bulundu.
Olay, ilçeye bağlı Gündüzlü Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent Toksan isimli şahsı çalıştığı işyerinin üst katındaki apartman boşluğunda boğazından asılı halde bulanlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Hayatını kaybeden şahsın cenazesi Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.
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