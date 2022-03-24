Ordu'da bir kişi birlikte yaşadığı kadını öldürdü - Son Dakika
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Ordu'da bir kişi birlikte yaşadığı kadını öldürdü

24.03.2022 11:43
Ordu'da bir kişi birlikte yaşadığı kadını öldürdü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kişi birlikte yaşadığı kadını öldürdü.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kişi birlikte yaşadığı kadını öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Eda E. (22) ile birlikte yaşadığı Sinan Ş. (36) arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, kapının açılmaması üzerine eve pencereden girdi.

Evde kadını yerde hareketsiz bulan ekipler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ordu Devlet Hastanesine kaldırılan Eda E, kurtarılamadı.

Sinan Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İlk belirlemelere göre boğularak öldürüldüğü belirlenen Eda E'nin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu ortaya çıkacağı öğrenildi.

YORUMLAR
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Bir kadın cinayeti daha! Doğum gününü kutladığı sevgilisini iple boğarak öldürdü Bir kadın cinayeti daha! Doğum gününü kutladığı sevgilisini iple boğarak öldürdü Muhsin dede yıllarını bu değirmene verdi Muhsin dede yıllarını bu değirmene verdi

Güvenlik güçleri, Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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