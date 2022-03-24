Son dakika haber: Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı

24.03.2022 22:22

Edinilen son dakika haberine göre Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kişi birlikte yaşadığı kadını öldürdü.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kişi birlikte yaşadığı kadını öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Eda E. (22) ile birlikte yaşadığı Sinan Ş. (36) arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, kapının açılmaması üzerine eve pencereden girdi.

Evde kadını yerde hareketsiz bulan ekipler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ordu Devlet Hastanesine kaldırılan Eda E, kurtarılamadı.

Sinan Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İlk belirlemelere göre boğularak öldürüldüğü belirlenen Eda E'nin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu ortaya çıkacağı öğrenildi.

Öte yandan emniyette işlemleri tamamlanan Sinan Ş. sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemi altında Ordu Adliyesine götürüldü.

Sinan Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika haber: Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı
Son dakika haber: Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı
Son dakika haber: Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı
Son dakika haber: Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı
Son dakika haber: Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı
Son dakika haber: Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı
Son dakika haber: Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı
Son dakika haber: Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Kocaeli'de bir kişiyi tabancayla öldüren zanlı tutuklandı Son dakika haberleri: Kocaeli'de bir kişiyi tabancayla öldüren zanlı tutuklandı Ordu'da bir kişi birlikte yaşadığı kadını öldürdü Ordu'da bir kişi birlikte yaşadığı kadını öldürdü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
23:12 Milli Takım'ın yediği gol, izleyenleri çıldırttı!
23:06 İtalya Başbakanı Draghi, Başkan Erdoğan ile görüşmesinin ardından duyurdu: Yakında 3 ülke bir araya geleceğiz!
22:50 Yurt görevlisi, küçük çocukları sıra dayağına çekti! Sosyal medyadan tepki sesleri yükseldi
22:47 Rıdvan Dilmen tekrar ekranlarda! Canlı yayında kısa ayrılığın nedenini açıkladı
22:11 Türkiye mülteci politikasındaki deneyimini, Ukrayna göçü yaşayan ülkelerle paylaşacak!
22:07 Şanlıurfa Cezaevi'nde isyan çıktı: Ekipler bölgede! Vali: Her şey kontrol altında!
22:09 İnsanlar açlıktan ölüyor! Ukrayna Büyükelçisi Bodnar yaşanan zor anları anlattı
22:15 Dini nikahlı eşinden şiddet gören kadın "Ölmek istemiyorum" diyerek yetkililerden yardım istedi
18:11 Chelsea'den vazgeçti! Şimdi Abramovich'le iş yapmak istiyor: Muhsin Bayrak'tan Roman Abramovich'e malikane sözü
22:07 Başkentte otobüslerin 24 saat ulaşım hizmeti yeniden başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 23:19:11. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement