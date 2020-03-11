Ordu'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı - Son Dakika

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Aralarında alacak verecek nedeniyle husumet olduğu iddia edilen R.D. ile T.M, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.M. tabancayla R.D'yi ateş ederek yaraladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdığı T.M'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
T.M. olayın ardından Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.