Ordu'da bir kişi tartıştığı yengesini silahla yaraladı

Ordu'nun Akkuş ilçesinde bir kişi, tartıştığı yengesini silahla ateş ederek yaraladı.

İlçenin Yeşilgüneycik Mahallesi'nde R.G. (62) ile kardeşi A.G. (50) ve eşi E.G. (44) arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu R.G, ruhsatsız tabancasıyla A.G. ve karısı E.G'ye 7 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.G, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan R.G. ise İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin arama köpekleriyle yaptığı çalışma sonucu mahallenin kırsal kesiminde yakalandı.

Gözaltına alınan R.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.