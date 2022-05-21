Ordu'da bir kişi tartıştığı yengesini silahla yaraladı - Son Dakika
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Ordu'da bir kişi tartıştığı yengesini silahla yaraladı

21.05.2022 13:36
Ordu'da bir kişi tartıştığı yengesini silahla yaraladı

Ordu'nun Akkuş ilçesinde bir kişi, tartıştığı yengesini silahla ateş ederek yaraladı.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde bir kişi, tartıştığı yengesini silahla ateş ederek yaraladı.

İlçenin Yeşilgüneycik Mahallesi'nde R.G. (62) ile kardeşi A.G. (50) ve eşi E.G. (44) arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu R.G, ruhsatsız tabancasıyla A.G. ve karısı E.G'ye 7 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.G, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan R.G. ise İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin arama köpekleriyle yaptığı çalışma sonucu mahallenin kırsal kesiminde yakalandı.

Gözaltına alınan R.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Akkuş, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da bir kişi tartıştığı yengesini silahla yaraladı - Son Dakika


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