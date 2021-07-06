Ordu'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Ordu'nun Akkuş ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisince yeni karar alındığı belirtildi.

Akkuş ilçesi Damyeri Mahallesi'nde vakalar ve temaslılarının tespit edildiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda salgınının kontrol altına alınması amacıyla mahallede karantina uygulaması başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, kararlara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağı ifade edildi.

"Kesin vaka sayısını tespit etmek için filyasyon ekiplerimiz saha çalışmalarına devam ediyor"

Konuya ilişkin İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise İstanbul'dan Ordu'nun Akkuş ilçesine ziyaret için geldikleri tespit edilen 2 vatandaşın, semptom göstermedikleri halde Kovid-19 taşıyıcısı çıktığı belirtildi.

Temas ettikleri kişilerde görülen semptomlar nedeniyle yürütülen filyasyon çalışmaları sonucunda, Damyeri Mahallesi'nde toplam 21 vaka tespit edildiği ve mahallenin karantinaya alındığına işaret edilen açıklamada, kesin vaka sayısını tespit etmek için filyasyon ekiplerinin saha çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, normalleşme sürecini sürdürülebilir hale getirmek için kişisel önlemleri alarak, rehavete kapılmamak gerektiği vurgulanarak, koronavirüs vakalarının aşılama çalışmaları neticesinde azaldığı ama salgının henüz bitmediği ifade edildi.

Yaklaşan Kurban Bayramı, içinde bulunulan fındık ve yayla sezonu, düğünlerin yapılmaya başlandığı bugünlerde, il dışından gelmiş ve gelecek olan vatandaşların olası bir virüs taşıyıcısı olması durumunda birçok kişiyi riske atabileceğine dikkat çekilen açıklamada, toplumsal bağışıklığa katkıda bulunmak için herkesin en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak aşı olması istendi.