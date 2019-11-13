Son Dakika Haberleri: Ordu'da bir öğretmen, öğrencileri taciz iddiasıyla tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da bir öğretmen, öğrencileri taciz iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika

Ordu'da bir öğretmen, öğrencileri taciz iddiasıyla tutuklandı

7 saat önce

Ordu'da bir matematik öğretmeni, 5 kız öğrencisini taciz ettiği gerekçesiyle çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Ordu'da bir öğretmen, öğrencileri taciz iddiasıyla tutuklandı, System.String[]

Ordu'da bir matematik öğretmeni, 5 kız öğrencisini taciz ettiği gerekçesiyle çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.


Altınordu ilçesinde eğitim veren bir ortaokulda matematik öğretmeni E.S.'nin, 5. sınıfta eğitim gören kız öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Durumdan rahatsız olan 11 yaşlarındaki 5 öğrenci, durumu ailelerine bildirdi. Bunun üzerine aileler, emniyet birimlerine şikayette bulundu. Durumun değerlendirilmesi üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, matematik öğretmeni, E.S.'yi gözaltına aldı.


İddialara göre, matematik öğretmeninin 11 yaşlarındaki öğrencilerin kulaklarına "Seni seviyorum" gibi bazı sözler söylediği ve öğrencilerle yakın temas kurduğu ileri sürülürken şikayetçi sayısının artabileceği öğrenildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:48 Kaynak: İHA
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