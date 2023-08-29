Eski eşini keser sapı ile vura vura öldürdü - Son Dakika

Eski eşini keser sapı ile vura vura öldürdü

Son Güncelleme: 29.08.2023 12:52

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir şahıs, eski eşini keser sapı ile döverek öldürdü. Olayda şüpheli gözaltına alındı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir şahıs, eski eşini keser sapı ile döverek öldürdü.

Dün akşam saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda eski eşi A.Ç. (39) ile görüşmeye giden M.B. (48) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.B. keser sapı ile A.Ç.'ye vurdu.

VATANDAŞLAR HABER VERDİ

Çevredeki vatandaşlar evden gelen sesler üzerine polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri eve ulaştıkların M.B.'nin evin kapısını kilitlediğini tespit etti.

Eski eşini keser sapı ile döverek öldürdü

EKİPLERE RAĞMEN DARP ETMEYE DEVAM ETTİ

Polis ekiplerin yaptıkları çalışma sonucu eve girdiklerinde M.B.'nin A.Ç.'yi sopa ile darp etmeye devam ettiğini fark etti. Olay yerinde yakalanan M.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan A.Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. M.B.'nin ilk ifadesinde 'kıskançlık' yüzünden aralarında tartışma yaşandığını, tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine evde bulunan sopayla eski eşine saldırdığını söylediği ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Altınordu, Ordu, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski eşini keser sapı ile vura vura öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski eşini keser sapı ile vura vura öldürdü - Son Dakika
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