Ordu'da biri çocuk 2 kişiyi silahla yaralayan maskeli saldırganlar yakalandı - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 2 kişiyi silahla yaralandıktan sonra kaçan iki şüpheli ile onlara yardım eden şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 22 Nisan Cuma günü Süleyman Felek Caddesi'ndeki bir banka şubesinin önünde meydana gelen olaya ilişkin çalışma yürüten polis, S.S'yi (31) tabancayla yaralayan ve kurşunların sekmesi sonucu caddede annesiyle yürüyen 10 yaşındaki Ç.D'nin yaralanmasına neden olan maskeli şüphelilerin E.K. ile M.D. olduğunu belirledi.

Takibe alınan E.K. ile M.D, kullandıkları araçla Çorum'un Sungurlu ilçesinde yakalandı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada 1 tabanca ile 46 fişek ele geçirildi.

Şüphelilere yardım ettiği tespit edilen S.U. ise Ordu'da yakalandı.

S.U'nun adresinde yapılan aramada 1 tabanca, 1,70 gram esrar maddesi ile 39 sentetik hap ele geçirildi.

E.K, M.D. ve S.U'nun Ordu Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.