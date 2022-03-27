Ordu'da bisiklet yüzünden bıçaklı kavga: 1'i müdür yardımcısı 3 yaralı - Son Dakika
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Ordu'da bisiklet yüzünden bıçaklı kavga: 1'i müdür yardımcısı 3 yaralı

27.03.2022 00:57
Ordu'da bisiklet yüzünden bıçaklı kavga: 1'i müdür yardımcısı 3 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada birisi müdür yardımcısı olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada birisi müdür yardımcısı olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Olay, Kaledere Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşları 14 ile 17 arasında değişen iki gurup okul bahçesinde buluştu. Burada bisiklete binme nedeniyle iki gurup arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine P.A., Y.S. ve O.Ü. isimli çocuklar, karşı grupta bulunan M.M.D. ile E.D.'ye bıçakla saldırdı.

Bu sırada yaşanan kavgayı gören Mehmet Akif Ersoy Ortaokul Müdür Yardımcısı Gültekin Gül, olayı ayırmaya çalıştığı sırada aldığı bıçak darbesiyle elinden yaralanırken, diğer çocuklardan biri göğüs altından diğeri ise elinden yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bıçaklama olayına karıştığı öğrenilen ve kimlikleri tespit edilen 3 kişiden biri yakalanırken, diğer 2 kişiyi ise arama çalışmaları başlatıldı. Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

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Mehmet Akif Ersoy, Ünye, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da bisiklet yüzünden bıçaklı kavga: 1'i müdür yardımcısı 3 yaralı - Son Dakika


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