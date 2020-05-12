Ordu'da bitkin halde bulunan guguk kuşu koruma altına alındı - Son Dakika

Ordu'da bitkin halde bulunan guguk kuşu koruma altına alındı

Ordu'nun Ünye ilçesinde kargalardan kaçarken bitkin düşen guguk kuşu koruma altına alındı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde kargalardan kaçarken bitkin düşen guguk kuşu koruma altına alındı. İlçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan Adem Okuyucu, evinin bahçesinde kargaların kovaladığı bir kuşun uçmakta güçlük çektiğini fark etti. Kuşu kargalardan kurtaran Okuyucu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefi Saygın Yıldırım'ı aradı. Yıldırım, Okuyucu'dan teslim aldığı ve guguk kuşu olduğunu tespit ettiği hayvanı ilçedeki özel bir veteriner kliniğine götürdü. Veteriner hekim Hüseyin Bozkurt, yorgun ve bitkin düşmüş guguk kuşunun kanatlarında herhangi bir sorun olmadığını belirtti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğünce koruma altına alınan kuşun, besleme ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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