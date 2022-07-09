Ordu'da boğulma riskine karşı "güvenli plajları kullanın" uyarısı - Son Dakika
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Ordu'da boğulma riskine karşı "güvenli plajları kullanın" uyarısı

09.07.2022 16:34
Ordu'da boğulma riskine karşı "güvenli plajları kullanın" uyarısı

Ordu'da denize girmek isteyenlere, "güvenli plajları kullanın" uyarısında bulunuldu.

Ordu'da denize girmek isteyenlere, "güvenli plajları kullanın" uyarısında bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezinin (OSKEM) sorunsuz bir deniz sezonu geçirilmesi için her türlü tedbiri aldığı belirtildi.

Eğlencenin faciaya dönüşmemesi için vatandaşların plajlardaki bilgilendirme tabelaları ve cankurtaranların uyarılarına riayet etmelerinin hayati önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, güvenlik mantarı çekilmemiş ve cankurtaran bulunmayan kıyılarda denize girilmesinin son derece tehlikeli olduğuna dikkat çekildi.

Kentteki 17 plajda 75 personel, 5 jet ski ve 3 zodyakla sahillerin güvenliğinin sağlandığı ifade edilen açıklamada, OSKEM ekiplerinin 18 Haziran'dan itibaren haftanın her günü 10.30-19.00 arasında hizmet verdiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da boğulma riskine karşı 'güvenli plajları kullanın' uyarısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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